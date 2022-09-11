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Определит первоочередные действия по возобновлению жизнедеятельности: в Украине готовят законопроект о деоккупированных территориях

Определит первоочередные действия по возобновлению жизнедеятельности: в Украине готовят законопроект о деоккупированных территориях

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий разрабатывает проект специального закона. Законопроект о деоккупированных территориях определит законодательную рамку для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Цитата

"Это и новые особенности работы военных администраций, и вопрос возобновления обращения гривны и казначейского обслуживания, начало работы заведений и учреждений", - говорится в сообщении.

Координационный штаб приглашает экспертов, работающих в этой области, приобщиться к разработке проекта.

Напомним 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8011 о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, проекты
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