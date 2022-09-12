В разговоре с путиным Макрон заявил о необходимости прекращения войны и призвал начать переговоры с Украиной – Елисейский дворец

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным призвал закончить войну против Украины, а также начать переговоры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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Также Макрон осудил продолжение ведения боевых действий российскими военными и призвал путина к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого президент Франции добавил, что европейские санкции не распространяются на сельскохозяйственную продукцию или на товары, необходимые для сельского хозяйства. Он отметил, что "международные партнеры, особенно рф, несут общую ответственность за то, чтобы страны, подвергающиеся наибольшему риску, продолжали получать необходимое им продовольствие".

Как говорится в сообщении, Макрон также настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской АЭС в оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, речь шла о ситуации на Запорожской АЭС.