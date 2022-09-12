Правительство сняло ограничение количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Кабинет министров Украины снял ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые сопровождают во время военного положения. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины, передает УНН.

Цитата

«Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения. Указанными изменениями сняты ограничения количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц. Нормирован вопрос подтверждения факта ухода, лицами, осуществляющими уход за лицом, нуждающимся в нем», - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

Дополнение

В апреле Кабинет министров Украины разрешил мужчинам от 18 до 60 лет, у которых есть инвалидность и это подтверждено документально, пересекать границу в период военного положения.



В августе правительство разрешило морякам выезжать за границу.