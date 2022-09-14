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Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки, - Президент

Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки, - Президент

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Об этом информирует УНН.

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По словам Президента Украины Владимира Зеленского, он провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства.

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"Провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и в целом сохранение финансовой стабильности Украины", — говорится в обращении.

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Источник: УНН
Теги: финансовая помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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