Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки, - Президент

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что Международный валютный фонд выделил для Украины 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Об этом информирует УНН.

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По словам Президента Украины Владимира Зеленского, он провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой и поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства.

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"Провел переговоры с директором Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделение 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки для нашего государства. Обсудили новую программу сотрудничества и в целом сохранение финансовой стабильности Украины", — говорится в обращении.

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