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Арестович назвал единственный участок фронта, где россияне пытаются наступать

Арестович назвал единственный участок фронта, где россияне пытаются наступать

Алексей Арестович

Источник: ОПУ

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что участок фронта в районе Бахмута – это единственный участок фронта протяженностью около 20 км, где россияне пытаются наступать. Об этом информирует УНН.

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"Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-нибудь успех", - сказал он.

По словам Арестовича, заявления россиян по поводу успехов в районе Бахмута являются фейком.

"Это единственный участок фронта протяженностью около 20 км, где россияне пытаются наступать", — сказал в Арестович.

Вчера российские Telegram-каналы сообщили, что ПВК Вагнера взяли населенные пункты Николаевка и Николаевка-2 на трассе между Бахмутом и Торецком (южнее Бахмута).

Напомним

Как ранее писал УНН, советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Алексей Арестович
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