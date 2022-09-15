В Украине окончательно запретили деятельность "ОПЗЖ"

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») и таким образом, окончательно запретил ее деятельность в нашей стране, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Напомним, что решение о запрете функционирования «ОПЗЖ» было принято на основании указа Президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики россии, как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

«ОПЗЖ» фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора в отношении Украины и наносила значительный ущерб интересам нашего государства.

Установлена причастность ведущих функционеров «ОПЗЖ» к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В то же время с начала военной агрессии следователи СБУ:

- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;

- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

Таким образом, решение о запрете «ОПЗЖ» является окончательным и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается.

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