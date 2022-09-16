Зеленский: ЕС должен ввести 8 пакет санкций против российской агрессии

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести 8 пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины и Европы. Об этом информирует УНН.

Детали

Зеленский отметил, что Украина в ответ должна показать, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Поэтому и нужен восьмой санкционный пакет ЕС.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на встрече в Киеве.

Также Зеленский отметил, что нужен прогресс в предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

Цитата

"Мы уже имеем договоренности с определенными странами, наши дипломаты работают с другими. Хочу подчеркнуть, что без предоставления нам достаточного количества достаточно эффективных систем ПВО, которые защитят украинское небо, Россия и дальше будет чувствовать безнаказанность и провоцировать новые локальные и глобальные кризисы. Поэтому защита Украины от российских ракет – это действительно базовый элемент глобальной безопасности", — заказал Президент.

Глава государства отметил, что поддержка Украины оружием, снарядами, финансами имеет решающее значение для мира в Европе.

"Чем более качественную поддержку мы имеем, тем быстрее закончится эта война", — добавил Зеленский.

Напомним

Украина в ноябре должна выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии по членству в ЕС.