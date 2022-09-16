Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,51 -0,0293 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4665

Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 600 млн долларов

Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 600 млн долларов

Джо Байден

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Соединенные Штаты вскоре объявит о новом пакете вооружений для Украины на сумму 600 миллионов долларов, чтобы помочь украинской армии в борьбе с Россией. Соответствующий меморандум подписал президент США Джозеф Байден, пишет УНН.

Детали

Президент Джо Байден распорядился о помощи Украине, используя свои полномочия по сокращению расходов, которые позволяют главе государства санкционировать передачу избыточного оружия из запасов Пентагона.

Цитата

"Направить 600 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", — говорится в тексте меморандума.

Напомним

Германия поставит в Киев еще две системы залпового огня и 50 бронетранспортеров Dingo.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.