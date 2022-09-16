Байден распорядился выделить Украине военную помощь на 600 млн долларов

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Соединенные Штаты вскоре объявит о новом пакете вооружений для Украины на сумму 600 миллионов долларов, чтобы помочь украинской армии в борьбе с Россией. Соответствующий меморандум подписал президент США Джозеф Байден, пишет УНН.

Детали

Президент Джо Байден распорядился о помощи Украине, используя свои полномочия по сокращению расходов, которые позволяют главе государства санкционировать передачу избыточного оружия из запасов Пентагона.

Цитата

"Направить 600 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", — говорится в тексте меморандума.

Напомним

Германия поставит в Киев еще две системы залпового огня и 50 бронетранспортеров Dingo.