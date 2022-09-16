Помощь от США на 600 млн долларов: что передадут Украине

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В пакет военной помощи от США для Украины стоимостью 600 миллионов долларов войдут боеприпасы для HIMARS, системы ночного видения, оборудование для разминирования и другие "подарки" для врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

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"Сегодня Министерство обороны (США – ред.) объявляет о санкционировании президентом сокращения помощи в сфере безопасности на сумму до 600 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это 21-е разрешение администрации Байдена на изъятие оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года", – говорится в сообщении.

Детали

В пакет военной помощи войдут:

• дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

• 36 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

• тысяча высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

• четыре противоартиллерийских радара;

• четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

• противобеспилотные воздушные системы;

• оборудование для разминирования;

• противопехотные боеприпасы Claymore;

• подрывные боеприпасы и оборудование;

• стрелковое оружие и боеприпасы;

• приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

Напомним,

Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине новую военную помощь на 600 млн долларов.