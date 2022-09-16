На сколько Украина готова к отопительному сезону: в Правительстве назвали цифры

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Готовность Украины к отопительному сезону уже более 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Самый сложный в истории. Подготовка к нему шла в течение лета, продолжается и сейчас. Состояние готовности уже более 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища. Формируем договоренности с партнерами о дополнительных поставках голубого топлива», - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, выделено 1,4 млрд гривен на подготовку к экстренным ситуациям.

«Уже закуплено почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов. Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. Прежде всего вопрос ликвидации последствий атак россии на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что Украина выходит на финишную прямую в подготовке к старту отопительного сезона. За месяц государство должно выйти на показатель запасов угля в 2,5 млн тонн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство готовится к различным сценариям проведения отопительного сезона. На сегодня в газовых хранилищах Украины закачано более 13,2 млрд кубов газа, а на складах есть 2,2 млн тонн угля.

Украина ведет переговоры о выделении 1,5 млрд долларов от экспортно-импортного банка США на закупку газа на зиму.