Зеленский к россии: "верните военнопленных в обмен на экспорт аммиака"

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных в Киев, пишет УНН.

Детали

Организации Объединенных Наций предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из российской федерации через нашу территорию. Я сделал бы это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сказал он в интервью агентству Reuters.

Добавим

Организация Объединенных Наций предложила, чтобы газообразный аммиак, принадлежащий российскому производителю удобрений "Уралхим", перекачивался по трубопроводу до границы с Украиной, где его покупал бы трейдер Trammo, что базируется в США.

Трубопровод предназначен для перекачки до 2,5 млн тонн аммиака в год из российского Поволжья в порт Южный.

Он был закрыт после того, как 24 февраля россия напала на Украину.