С октября выплачивать субсидии и льготы украинцам будет Пенсионный фонд

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Вчера, 16 сентября, Правительство Украины приняло постановление «О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины». Об этом говорится на официальном сайте Кабинета министров Украины, передает УНН.

Детали

Данным постановлением предусматривается, что с 1 октября выплачивать назначенные органами социальной защиты населения субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины. А с 1 декабря Фонд будет и назначать, и выплачивать субсидии и льготы.

Однако, граждане, как и раньше, будут получать выплаты на свой банковский счет или через почту.

Напомним

Кабинет министров Украины принял законодательные изменения согласно которых пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получать пенсии с карты наличными.