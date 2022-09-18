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Зеленский: может случиться так, что Украина вернет Крым дипломатическим путем

Зеленский: может случиться так, что Украина вернет Крым дипломатическим путем

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться так, что Украина вернет оккупированный россией Крым дипломатическим путем. Об этом он сказал в интервью Reuters, передает УНН.

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По его словам, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь возвращения Крыма.

"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - сказал Зеленский.

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Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Владимир Зеленский
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