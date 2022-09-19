Байден заявил, что США не наблюдают признаков поставок оружия из Китая в рф

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что пока не было никаких доказательств поставок оружия россии из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

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По словам президента США, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые россия хотела для помощи в войне против Украины".

Кроме этого, Байден добавил, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против россии.

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"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против россии, я думаю, что вы делаете огромную ошибку. Но это ваше решение", - подчеркнул Байден.

Напомним

Президент США Джо Байден предупредил российского президента владимира путина, что в случае применения ядерного или химического оружия, его режим будет иметь серьезные последствия.