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Байден заявил, что США не наблюдают признаков поставок оружия из Китая в рф

Байден заявил, что США не наблюдают признаков поставок оружия из Китая в рф

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что пока не было никаких доказательств поставок оружия россии из Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам президента США, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые россия хотела для помощи в войне против Украины".

Кроме этого, Байден добавил, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против россии.

Цитата

"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против россии, я думаю, что вы делаете огромную ошибку. Но это ваше решение", - подчеркнул Байден.

Напомним 

Президент США Джо Байден предупредил российского президента владимира путина, что в случае применения ядерного или химического оружия, его режим будет иметь серьезные последствия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, оружие, Джо Байден
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