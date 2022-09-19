Зурабишвили осудила зверства оккупантов в Изюме

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что зверства российских оккупантов в Изюме являются военными преступлениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зурабишвили.

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"Я решительно осуждаю зверства, совершенные россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет и воцарится мир. Слава Украине", - говорится в заметке.

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В Изюме нашли место массового захоронения гражданских и воинов ВСУ, минимум 440 тел.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщал, что город Изюм в Харьковской области уничтожен примерно на 80%, а по количеству могил можно предварительно оценить, что погибших мирных жителей будет вдвое больше, чем в Буче под Киевом.

17 сентября сообщалось, что эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме.