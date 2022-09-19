"Магистральные газопроводы Украины" уволили главу Оператора ГТС Макогона

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" уволил Сергея Макогона с должности генерального директора Оператора ГТС Украины. Об этом сообщает АО "МГУ", передает УНН.

Цитата

«16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия Генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона», - говорится в сообщении.

Детали

Сергей Макогон на своей странице в Facebook заявил, что не понимает, по каким причинам его уволили. «Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. 4 голоса против 1-го. Пока не понял, по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОЗП?», - написал Макогон.

Добавим

В СМИ ранее сообщали, что на его место могут назначить заместителя министра энергетики Николая Колесника.

Дополнение

Макогон заявлял, что для Украины важно сохранить транзит голубого топлива из россии на время войны, ведь пока он происходит, россияне не уничтожают целенаправленно газотранспортную инфраструктуру государства.