В ЕС утвердили еще 5 млрд евро макрофина Украине

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Совет ЕС сегодня одобрил дополнительную макрофинансовую помощь Украине в размере 5 млрд евро, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"Совет (ЕС) сегодня официально принял решение предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро в срочном порядке", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 9 сентября министры финансов ЕС согласовали заявление в поддержку этой дополнительной помощи Украине на неформальном заседании Совета ЕС Ecofin в Праге.

"Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем обеспечить, чтобы украинское государство и его ключевая инфраструктура продолжали функционировать, несмотря на агрессивную войну россии. На следующих встречах Ecofin я буду добиваться скорейшего согласования предоставления оставшихся 3 миллиардов евро, для чего мы также должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты", - отметил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збинек Станюра.

Как сообщается, эта макрофинансовая помощь в 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на очень льготных условиях. Кроме того, как сообщается, принятое сегодня решение предоставляет бюджету ЕС средства для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, а также кредиту в 1 млрд евро, принятому 12 июля и предоставленному двумя траншами 1 и 2 августа.

"За этим решением должно последовать быстрое принятие дальнейшего решения, реализующего третий этап запланированной полной макрофинансовой помощи Союза на дополнительную сумму до 3 миллиардов евро, как только будет определена структура этой помощи", - добавили в евроинституте.

Реакция Украины

За 5 млрд евро макрофина уже поблагодарил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Сегодня Совет ЕС принял макрофинансовую помощь в размере 5 млрд евро. Спасибо государствам-членам ЕС за единство в поддержке Украины. Каждый ваш голос – весомый вклад в нашу общую победу. Пакет в 9 млрд евро до конца года является залогом этого", - написал Шмыгаль в Twitter.

Дополнение

Этот транш является частью пакета макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленного Европейской комиссией 18 мая и одобренного Европейским советом 23-24 июня.