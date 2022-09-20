Сборную россии отстранили от Евро-2024 по футболу

КИЕВ. 20 сентября. УНН. россию не допустили к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, таким образом она не сыграет в турнире. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

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«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, рф не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И как минимум, до 2024 года им таки не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!» - сообщил Павелко в Facebook.

Дополнение

После полномасштабного вторжения рф в Украину ФИФА и УЕФА отстранили сборную россии от международных соревнований.