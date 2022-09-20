На деоккупированной Харьковщине планируют создать более 20 военных администраций

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В админграницах объединенных громад Харьковщины инициируют создание более 20 военных администраций. Прежде всего речь о громадах, где есть или были активные боевые действия, и деоккупированных населенных пунктах. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

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«Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в самые сложные времена оккупации работали на благо украинцев. Инициируем создание более 20 военных администраций в админграницах объединенных громад Харьковщины. Прежде всего речь идет о громадах, где есть или были активные боевые действия, и деоккупированных населенных пунктах. Рассмотрели кандидатов как среди действующих глав, так и тех, кто достойно зарекомендовал себя в течение времени полномасштабного вторжения», - сообщил Синегубов.

Детали

По его словам, эти и другие насущные вопросы предметно обсудили с вице-премьером Ириной Верещук на заседании Координационного штаба.

«Разминирование, восстановление критической инфраструктуры, обеспечение гуманитарной помощью и эвакуационные мероприятия, - первоочередные задачи», - отметил Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что было проведено совещание с волонтерским сообществом Харьковщины.

«Очень важно координировать усилия и равномерно распределять помощь, в том числе и по эвакуации. Еще раз благодарю волонтерское движение Харьковщины за активность и неравнодушие», - добавил Синегубов.

Дополнение

На деоккупированных территориях Харьковщины уже расчищено более 100 км дорог. Также восстанавливает сообщение и Укрзализныця.

На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области возобновляют работу "Ощадбанк" и "ПриватБанк".