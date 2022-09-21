Новости: Политика
21 сентября 2022, 09:51 • Юлия Шрамко • 10350
В рф собираются призвать 300 тысяч резервистов - шойгу
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В россии во время "частичной" мобилизации собираются призвать 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны рф сергей шойгу, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По словам шойгу, частично мобилизовано будет 300 тысяч человек в россии. Речь идет, по его словам, якобы о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт: "О студентах речь не идет".
Также шойгу заявил: "Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом".
Кроме того, он объявил, что в Украине погибли якобы только 5937 российских военных.
Дополнение
21 сентября путин объявил о "частичной" мобилизации в рф.
Источник: УНН
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