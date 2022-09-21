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Больше санкций против рф, больше оружия Украине: Кулеба о единственной ответной реакции на угрозы путина

Больше санкций против рф, больше оружия Украине: Кулеба о единственной ответной реакции на угрозы путина

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Единственный ответный ответ на воинственные угрозы путина – удвоить поддержку Украины. Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Единственный ответ на воинственные угрозы путина – удвоить поддержку Украины. Больше санкций против россии. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний уезжает из россии. Больше решимости привлечь россию к ответственности", - написал Кулеба.

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Напомним

На сайте кремля опубликован указ российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф, которая стартует сегодня.

Россияне, сразу после выступления российского диктатора владимира путина о частичной мобилизации в рф, раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Тбилиси и Ереван. Немного билетов осталось в Турцию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война
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