У Зеленского подтвердили, что передали Медведчука рф в обмен на 200 украинских героев

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Виктор Медведчука передали рф в обмен на 200 украинских героев. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.

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"Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров «Азовстали» – на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса", - написал Ермак.

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По его словам, это был сложный процесс.

"Имеем 215 освобожденных - это весомый результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ", - резюмировал глава ОП.

Ранее

Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из российского плена мы вернули 215 человек.

Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из «Азовстали» – они уже находятся в безопасности.