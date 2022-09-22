Главы МИД ЕС договорились о новых санкциях против россии

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министры иностранных дел стран Европейского Союза в среду договорились подготовить новые санкции против россии и увеличить поставки оружия Украине после того, как президент рф владимир путин приказал провести первую после Второй мировой войны мобилизацию в стране для участия в боевых действиях в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что заявление путина, которое включало шаги по аннексии части украинской территории и угрозу применения ядерного оружия для защиты россии, свидетельствует о панике и отчаянии. "Очевидно, что путин пытается уничтожить Украину", - сказал Боррель журналистам после того, как министры встретились, чтобы решить, как реагировать.

После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен против "более релевантных секторов российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине", сказал Боррель.

Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда можно будет формализовать пакет санкций.

Министры также договорились увеличить поставки оружия в Украину. Боррель отказался сообщить подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

Дополнение

Как сообщалось, Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС относительно будущего пакета санкций против рф в течение нескольких дней.