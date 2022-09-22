Зеленский: отложенная война будет горячее, чем сейчас

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украина не может согласиться на отложенную войну, ведь она будет хуже чем та, что идет сейчас. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает УНН.

По словам Зеленского, россия пытается притормозить свое отступление, перезимовать на захваченных территориях и подготовиться для нового наступления.

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«Или, по крайней мере, обеспечить себе фортификацию на захваченной земле и скрытую мобилизацию дома.

Мы не можем согласиться на отложенную войну. Потому что она будет еще горячее, чем сейчас.

Для нас это война за жизнь. Поэтому мы нуждаемся в оборонительной поддержке, оружии, технике и снарядах. Наступательных вооружений – достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И защитных системах, прежде всего противовоздушной обороны. И мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выполнять социальные обязательства перед нашими людьми», - заявил Зеленский.

Президент Украины призвал страны мира предпринять решительные шаги, которые расставят всё раз и навсегда: признать Россию страной спонсором терроризма и лишить её энергетического оружия – ограничить цены на поставляемые ею энергоносители, превратив их в обычный товар.

Также Зеленский подчеркнул, что для восстановления основ безопасности в мире, важно восстановление территориальной целостности того, кто пострадал от агрессии. Он также сообщил, что Украина имеет предложения относительно того, как гарантировать безопасность каждой нации.

«У нас есть предложения такой модернизации архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для Европы и мира, которая не допустит больше никакой агрессии против нас. Мы уже представляем их партнерам.

Это предложения юридически обязательных многосторонних и двусторонних договоров. Это условия, при которых гаранты должны действовать, и время, за которое их действия должны принести результат – результат на земле, на море, в воздухе, в дипломатии и политике, в экономике и финансах, в обеспечении оружием и разведданными. Каждый из вас, получив текст нашей формулы мира, увидит и детализацию того, что мы предлагаем в качестве гарантии безопасности», - сообщил Зеленский.