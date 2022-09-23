Россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками, - Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что "Россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками", передает УНН.

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"Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию... Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов Всем все понятно. Россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками", — сказал Президент.

Детали

Зеленский объяснил, что своей мобилизацией Россия сама же развязывает войну и решает все военным путем. А из-за того, что все россияне раньше молчали показывает, их власти увидели, что на войну можно отправить больше людей.

"И сейчас вам время выбора. Для мужчин в России это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в России выбор – потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их отличие от гибели, от войны, от одного человека", — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал "частичную" мобилизацию в России.