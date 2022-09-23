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Зеленский призвал россиян протестовать против мобилизации

Зеленский призвал россиян протестовать против мобилизации

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к россиянам, чтобы те выходили на протесты против мобилизации в России, пишет УНН.

Цитата

"55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить", — заявил Зеленский.

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Отдельно Президент обратился к российским матерям, чтобы те уберегли своих детей от отправки на верную смерть, поскольку чиновники своих детей на войну не отправляют.

"Русские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не будут. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", — сказал Зеленский.

Напомним

21 сентября путин официально объявил начало частичной мобилизации в РФ. После официального объявления по всей России люди вышли на протесты, где было задержано более 1350 человек в 38 городах страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, мобилизация, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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