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Украинское электричество может помочь заместить грязные российские энергоресурсы - Зеленский

Украинское электричество может помочь заместить грязные российские энергоресурсы - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина имеет возможность и готовность экспортировать электроэнергию в европейские страны, чтобы заместить российские энергоносители. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на саммите филантропии Forbes 400, передает УНН.

Цитата

«Производство электричества в Украине – довольно прибыльный бизнес, в том числе и в сфере производства «зеленой» энергии. Но, учитывая нашу возможность экспортировать электричество, это также не просто бизнес – это реальный инструмент недопущения энергетической бедности для десятков миллионов людей в странах Европы, с которыми мы граничим. Это стабилизация энергетической ситуации на всем Европейском континенте», – сообщил Зеленский, которого цитирует пресс-служба ОП.

Он добавил, что к Украине сейчас обращаются Молдова, Румыния, Польша и другие соседние страны относительно экспорта электроэнергии зимой. Поэтому инвестиции в расширение украинских энергомощностей – это спасение от холода для разных народов.

«Возможность для Украины экспортировать десятки гигаватт электричества – важный фактор в европейской климатической политике. Сейчас Европа, к сожалению, все еще сильно зависит от грязных энергоресурсов россии. Они грязные не только потому, что их продажа является способом россии финансировать войну. Не только потому, что их сжигание загрязняет атмосферу. А еще и потому, что они добываются настолько грубо и неаккуратно по отношению к окружающей среде, что их добыча в россии является синонимом экологического бедствия. 

Украинское электричество может помочь заместить грязные российские энергоресурсы. А значит, это и климатическая безопасность», – отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 77-й Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, которые подверглись вооруженной агрессии.

Источник: УНН
Теги: энергетика, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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