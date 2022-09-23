Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 -0,1316 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
"путин оказался в безвыходной ситуации" - политологи об угрозе ядерного удара со стороны россии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15510

Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Израиля

Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Израиля

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи от Израиля. Об этом он сказал в интервью Ouest-France, добавив, что Израиль ничего не дал Украине, при этом страна экспортирует свое вооружение в другие страны, передает УНН.

Цитата

«Я в шоке. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», - сказал Зеленский.

Детали

При этом он добавил, что не обвиняет лидеров.

"Я не обвиняю лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние россии на Израиль. Я рассматриваю Израиль как независимое государство", - отметил Зеленский.

Он отметил, что гражданское общество все же поддерживает Украину.

«Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?» - спросил Президент.

Дополнение

Высокопоставленные израильские чиновники изданию Axios сообщали, что Украина попросила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

россия в последние дни атаковала несколько украинских военных позиций с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были перекрашенными иранскими беспилотниками Shahed-136.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, война, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.