Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Израиля

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи от Израиля. Об этом он сказал в интервью Ouest-France, добавив, что Израиль ничего не дал Украине, при этом страна экспортирует свое вооружение в другие страны, передает УНН.

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«Я в шоке. Я не понимаю. Израиль ничего нам не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», - сказал Зеленский.

Детали

При этом он добавил, что не обвиняет лидеров.

"Я не обвиняю лидеров. Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние россии на Израиль. Я рассматриваю Израиль как независимое государство", - отметил Зеленский.

Он отметил, что гражданское общество все же поддерживает Украину.

«Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?» - спросил Президент.

Дополнение

Высокопоставленные израильские чиновники изданию Axios сообщали, что Украина попросила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

россия в последние дни атаковала несколько украинских военных позиций с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были перекрашенными иранскими беспилотниками Shahed-136.