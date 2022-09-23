Использование россиянами иранских дронов: Украина лишила посла Ирана аккредитации

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

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«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками рф оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», - говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что иранской стороне было заявлено, что поставки иранского вооружения россии для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия россии для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар по отношениям Украины и Ирана.

«В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», - отмечается в заявлении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования войсками российской федерации на украинской территории вооружения иранского производства.

Высокопоставленные израильские чиновники изданию Axios сообщали, что Украина попросила Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

россия в последние дни атаковала несколько украинских военных позиций с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были перекрашенными иранскими беспилотниками Shahed-136.