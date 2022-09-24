США получили данные, какие цифры россия объявит по результатам псевдореферендумов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Соединенные Штаты получили данные, что россия собирается манипулировать результатами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. По их информации, оккупационные власти установили конкретные цели по явке "избирателей" и уровню одобрения "референдума", сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

Цитата

"Мы знаем, что результаты этих "референдумов" будут манипулятивными. Мы располагаем информацией, подтверждающей, что представители российской власти уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований. Например, в некоторых регионах они уже установили необходимые показатели явки избирателей и поддержки присоединения к россии на уровне более 75 процентов", - рассказала пресс-секретарь.

Детали

По ее словам, страна-агрессор спешит провести "бутафорские референдумы", однако делает это не с позиции доверия или силы режима. Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты вместе с союзниками не будут признавать результаты российского референдум-шоу в Украине, и добавила, что они готовы ввести дополнительные ограничения в отношении рф или других стран, если они продолжат аннексию.

"Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергаем любые сфабрикованные результаты, которые объявляет россия. Мы будем продолжать твердо стоять на стороне народа Украины и продолжать предоставлять ей исторические объемы помощи в сфере безопасности, чтобы помочь защитить свою территорию и свою свободу", - отметила пресс-секретарь.

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" о присоединении к рф 23-27 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что "референдумы", направленные на аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, являются фикцией.