Объявит результаты "референдумов"? В рф 30 сентября ожидают путина в совете федерации с "посланием"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В рф ожидают, что 30 сентября может состояться послание владимира путина федеральному собранию, сообщают росСМИ со ссылкой на источники в парламенте россии, передает УНН.

Детали

Источники росСМИ сообщают, что в этот день пройдет "протокольное мероприятие", уровень организации которого указывает на присутствие на нем российского диктатора.

По словам источников, обращение путина к федеральному собранию может быть похожим на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма президент произнес речь в Георгиевском зале Кремля в присутствии депутатов госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о "принятии Крыма в состав россии".

Из сообщения росСМИ следует, что в этом случае обращение путина будет посвящено "референдумам о присоединении к россии" оккупированных украинских регионов и может завершиться подписанием "договоров".

РосСМИ также пишут о том, что власти обсуждают возможность введения в россии военного положения ("если Украина продолжит атаковать „присоединенные территории“) и запрета на выезд из страны мужчин, подлежащих призыву.

Также источники росСМИ в совете федерации сообщают, что верхняя палата парламента будет готова рассмотреть закон о вхождении в состав рф новых регионов 29 сентября.

Ранее

Законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в рф могут внести в госдуму вечером 28 сентября.

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" о присоединении к рф 23-27 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что "референдумы", направленные на аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, являются фикцией.