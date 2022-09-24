лавров: чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, он сказал, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться, передает УНН.
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"Мы от контактов (с Западом - ред.) не отказываемся, и когда поступают соответствующие предложения, мы соглашаемся. Хотят наши партнеры потихоньку встретиться, чтобы никто об этом не узнал, пожалуйста. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, россия не будет делать никаких первых шагов", - заявил он.
Детали
Кроме этого, Лавров сказал, что рф не отказывается от переговоров с Украиной, "но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в итоге, будет договариваться".
Глава МИД рф также пожаловался, что Запад "закатил истерику" из-за так называемых "референдумов" на оккупированных россией территориях Украины.
Дополнение
лавров во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию и добиться её исчезновения с политической карты мира".