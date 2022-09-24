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Украина обратилась с просьбой созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за псевдореферендумов

Украина обратилась с просьбой созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за псевдореферендумов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением россией псевдореферендумов на оккупированных территориях. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

"Украина обратилась с просьбой созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины. россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал Николенко в Twitter.

Дополнение 

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" о присоединении к рф 23-27 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что "референдумы", направленные на аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины, являются фикцией.

Напомним 

В рф ожидают, что 30 сентября может состояться послание владимира путина федеральному собранию. Источники росСМИ сообщают, что в этот день пройдет "протокольное мероприятие", уровень организации которого указывает на присутствие на нем российского диктатора.

По словам источников, обращение путина к федеральному собранию может быть похожим на события 2014 года, когда перед аннексией Крыма президент произнес речь в Георгиевском зале кремля в присутствии депутатов госдумы и сенаторов, а затем подписал договор о принятии Крыма в состав россии.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Совет безопасности, война с Россией
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