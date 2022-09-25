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лавров заявил, что российская ядерная доктрина будет распространяться на территории, присоединенные после "референдумов"

лавров заявил, что российская ядерная доктрина будет распространяться на территории, присоединенные после "референдумов"

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии, информирует УНН.

Цитата 

"Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции российской федерации, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров на вопрос журналиста по поводу планов по присоединению “новых территорий”.

Детали

Кроме этого, комментируя заявления о неизбежном ответе США в случае "присоединения" к россии оккупированных территорий, лавров сказал, что не желает “заниматься какими-то "мрачными прогнозами".

Глава МИД рф также заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте". По его словам, США отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, а это, заявил Лавров, означает, что они уже "являются стороной конфликта".

Напомним 

лавров во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира". Также он сказал, что россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, лавров заявил, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться.

Источник: УНН
Теги: Сергей Лавров, Украина, референдумы, война с Россией
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