лавров заявил, что российская ядерная доктрина будет распространяться на территории, присоединенные после "референдумов"

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии, информирует УНН.

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"Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции российской федерации, безусловно, находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию", - заявил Лавров на вопрос журналиста по поводу планов по присоединению “новых территорий”.

Детали

Кроме этого, комментируя заявления о неизбежном ответе США в случае "присоединения" к россии оккупированных территорий, лавров сказал, что не желает “заниматься какими-то "мрачными прогнозами".

Глава МИД рф также заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте". По его словам, США отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, а это, заявил Лавров, означает, что они уже "являются стороной конфликта".

Напомним

лавров во время выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "страны Запада открыто говорят о намерении расчленить россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира". Также он сказал, что россия не будет делать первых шагов навстречу диалогу с Западом, лавров заявил, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться.