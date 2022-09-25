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Кулеба отреагировал на ядерные угрозы рф

Кулеба отреагировал на ядерные угрозы рф

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ядерные угрозы россии никогда не заставят Украину поступиться своими интересами. Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Заявления путина и лаврова о возможном применении ядерного оружия являются абсолютно недопустимыми и безответственными", - отметил Кулеба.

Детали

Он добавил, что Украина никогда не поступится собственными интересами и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Также Кулеба призвал ядерные государства отреагировать на шантаж рф и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

Добавим 

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии.

Источник: УНН
Теги: Украина, ядерное оружие, война с Россией, Дмитрий Кулеба
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