Кулеба отреагировал на ядерные угрозы рф

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ядерные угрозы россии никогда не заставят Украину поступиться своими интересами. Об этом заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Заявления путина и лаврова о возможном применении ядерного оружия являются абсолютно недопустимыми и безответственными", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что Украина никогда не поступится собственными интересами и продолжит делать все для освобождения своих территорий.

Также Кулеба призвал ядерные государства отреагировать на шантаж рф и дать понять агрессору, что такая риторика ставит под угрозу весь мир и он не будет терпеть.

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Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии.