Для мужчин в рф введут «выездные визы» - СМИ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В россии запланируют уже в ближайшие дни закрыть границы для всех мужчин призывного возраста. Для выезда из страны необходимо будет получить разрешение в военкомате. Об этом пишет «Медуза», сообщает УНН.

Детали

Власти России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста, сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента рф. По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Второй источник, тоже близкий к администрации, говорит, что это произойдет «после референдумов», организованных россиянами на оккупированных территориях Украины. Ожидается что псевдореферендумы завершатся вечером 27 сентября.

«Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из россии мужчинам придется получать разрешение от военкомата», - пишет «Медуза».

Тем временем российский правозащитник Павел Чиков опубликовал сегодня, 25 сентября, (https://t.me/pchikov/5112) два уведомления ФСБ о запрете на пересечение границы России на основании приказа военного комиссара. О подобных запретах до этого момента известно не было.

Как пишет «Настоящее время» де-юре в России действует запрет на выезд за границу в соответствии с приказом военного комиссара региона. Например, в москве такого запрета нет. Приказ военкома петербурга не публиковался и правительство региона заявило, что запрет не вводился.

В тоже время, в российских телеграм-канал сообщают, что запрет на выезд для мужчин ввели самарская, свердловская, калиниградская области. Частично ограничили выезд еще ряд областей, а также приморский край, якутия, мордовия, ингушетия, дагестан, северная осетия, татарстан, чувашия и чукотский автономный округ.

Контекст

Мобилизация в России стартовала 21 сентября. Диктатор путин объявил, что мобилизация буде частичной. Позже в рф было озвучено количество людей, которых планируется призвать – 300 тысяч человек. Однако, как утверждают СМИ, реальная цифра – 1 миллион человек.

После объявления о мобилизации многие граждане россии пытаются выехать в принимающие их страны, например, в Грузию, Монголию или ОАЭ.