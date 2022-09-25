Запад разрабатывает планы реагирования после ядерных угроз путина - FT

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если президент россии владимир путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают кремлю предупреждения о возможных последствиях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пять анонимных осведомленных собеседников, передает УНН.

Детали

Союзники считают, что угрозы путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении в ядерной стратегии рф, но, как отмечается, страны Запада, все равно, повышают мониторинг и сдерживание.

"Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине - произошло обратное", - говорит высокопоставленный чиновник США.

При этом, двое других собеседников отмечают, что в ответ на ядерный удар против Украины вряд ли будет равноценный ответ, но рф может получить от западных союзников ответ конвенционными военными средствами.

"Есть очень много "красных линий", и, наверное, они не там, где их "проводит" путин", - сказал один из них.

Они добавили, что в западных столицах восприняли слова путина о том, что он "не блефует" с ядерными угрозами как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План кремля может заключаться в том, чтобы дальше, после псевдореферендумов на оккупированных территориях, подавать войну как "оборону".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже сказал, что если россия использует ядерное оружие, реакция США будет зависеть от масштабов того, что сделает рф.

Как отмечают трое из пяти собеседников, страны-члены НАТО непублично донесли кремлю сигналы о том, какими будут масштабы ответа на любое применение ядерного оружия. По их мнению, предупреждение об ответе продолжает оставаться лучшим сдерживанием.

"Так же мы непублично донесли, с еще большими деталями, какие последствия это будет иметь для статуса рф как страны-парии", - заявил один из собеседников.

По его словам, с украинской стороной уже проговорили возможные сценарии.

Аналитики, с которыми пообщались журналисты говорят, что развертывание ядерного оружия для применения - длительный и комлексный процесс и будет быстро замечен разведывательными спутниками Запада, поэтому путин может усиливать свои угрозы через несколько шагов, прежде чем дойдет до момента возможного применения оружия.

"путин скорее будет угрожать применить ядерное оружие и надеяться получить уступки, чем, собственно, применит его", - заявил содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Эктон.

При этом, некоторые аналитики говорят, что применение ядерного оружия вряд ли изменило бы для рф ситуацию на поле боя, учитывая большие проблемы с координацией российских подразделений, которые наблюдались за время полномасштабной войны. Судя по тому, как происходили ракетные удары россии по Украине обычным оружием, ядерный удар может пойти "не по плану" - например, ВСУ могут сбить ракету с ядерным зарядом, или же ракета может сбиться с курса и попасть не в тот объект, куда ее изначально направили, считает Павел Подвиг, старший аналитик Института ООН по исследованию проблем разоружения.

"Такой риск есть, есть большая неопределенность по поводу того, будет ли удар успешным", - добавил он.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии.