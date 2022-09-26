Великобритания ввела новые санкции против россии из-за “референдумов”

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Великобритания расширила санкции против россии в связи с незаконными “референдумами” на временно-оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится на сайте британского правительства, передает УНН.

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“Российский режим организовал эти незаконные “референдумы” в отчаянной попытке захватить территории и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает их подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и поддельные результаты. Эти “референдумы” не отображают волеизъявления украинского народа, и являются грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины”, – заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Детали

В частности, глава МИД государства 26 сентября объявил о 92 санкциях в ответ на проведение российским режимом “референдумов” в 4 областях Украины, подчеркнув, что это является явным нарушением международного права, в том числе устава ООН.

“Сегодняшние санкции будут нацелены на тех, кто стоит за этими фальшивыми голосованиями, а также на тех, кто продолжает поддерживать агрессивную политику российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления суверенитета Украины”, – добавил Клеверли.

Отмечается, что для проведения псевдореферендумов, российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов официальных лиц и пособников рф — 33 из этих лиц на сегодня находятся под санкциями.

В список фигурирующих лиц внесены: “глава правительства” Херсонской области Сергей Елисеев, “глава администрации” Херсона Александр Кобец, “глава” Запорожской области Евгений Балицкий, а также его заместитель Владимир Рогов.

Также под санкции подпадают: “министр образования” т.н. “Луганской Народной Республики” Иван Кусов, “заместитель председателя” т.н. “Донецкой Народной Республики” Евгений Солнцев.

Сегодняшний пакет также включает 55 членов правления российских организаций, которые продолжают финансировать российскую агрессию:

- 23 физлиц совета директоров и правления Газпромбанка;

- 16 членов наблюдательного совета Сбербанка, правления и других департаментов;

- 10 физлиц Совкомбанка, включая заместителя председателя и членов наблюдательного совета и правления.

Добавим

В распоряжении украинских органов власти оказались имена так называемых иностранных наблюдателей, которые россия позвала на “референдумы” на оккупированных территориях Украины.

Также отмечается, что кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении властей есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдовыборщиков, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.