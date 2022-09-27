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Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах

Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Артема Рыбченко с должности посла Украины в Швейцарии и Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах, а также назначил Андрея Юраша послом на Мальте и Родосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы, опубликованные на сайте главы государства.

Детали

Артем Рыбченко был не только послом Украины в Швейцарии, а еще и в Княжестве Лихтенштейн.

"Уволить Рыбченко Артема Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации, а также с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", – говорится в указе №670/2022.

Максим Коненко уволен с должностей посла в Нидерландах и постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

"Уволить Кононенко Максима Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", – говорится в указе №669/2022.

Кроме того, Зеленский назначил посла Украины в Ватикане Андрея Юраша еще и послом на Мальте и Родосе.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству", – говорится в указе №671/2022.

Напомним

В июле народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Швейцария, послы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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