Данилов рассказал, что Украина готова обсуждать с рф: советует кремлю не медлить с этим

КИЕВ. 27 августа. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что чем дольше российская федерация оттягивает переговоры с Украиной относительно контрибуций и репараций, тем большими будут суммы возмещения убытков. Об этом он сообщил в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Украина никогда не была против переговоров с рф... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы», - написал он.

Детали

По его словам, задачи по деоккупации Украины от захватчиков и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам.

Дополнение

Алексей Данилов назвал пять основных различий между Украиной и россией, которые являются решающими в войне за независимость. Первым отличием Данилов назвал растущую консолидацию вокруг украинского национального сопротивления. В то же время поддержка войны среди россиян падает.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны ответил на заявление пресс-секретаря совета федерации рф валентины матвиенко о том, что россии «хватит ресурсов для победы» над Украиной.