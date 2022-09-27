Великобритания предоставит Украине 500 млн долларов для закупки газа

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Великобритания предоставит Украине 500 миллионов долларов финансовой помощи для закупки газа. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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“О финансовой помощи также говорили с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Украина получит от Британии 500 млн долларов на закупку газа, что еще больше усилит нашу устойчивость на этот отопительный сезон”, – констатировал премьер.

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По данным The Financial Times, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует объявить о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов) в 2023 году.

Британское правительство ранее заявило, что Лондон уже стал вторым по величине военным донором для Украины, когда выделил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году. Сообщается, что с 2015 года Британия провела военные учения среди 27 000 украинских военнослужащих, а также предоставила сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронированных машин и другое оборудование.