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Украина в этом году получит 2,8 млрд долларов от МВФ - Шмыгаль

Украина в этом году получит 2,8 млрд долларов от МВФ - Шмыгаль

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В этом году Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) 2,8 миллиардов долларов по новой специальной программе, которая заработает уже в октябре. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль рассказал, что во время Генеральной Ассамблеи ООН имел важные разговоры с руководителем МВФ Кристалиной Георгиевой, руководителем Всемирного банка Акселем фон Тротсенбургом и вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, которые заверили, что продолжат поддерживать Украину.

Цитата

“В частности, с МВФ есть договоренность о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что Миссия по Украине начнет работу уже в октябре этого года, а программа — в следующем году. В этом же году Украина получит от Фонда в целом 2,8 млрд долларов”, – отметил премьер.

Дополнение

Как писал УНН, Международный валютный фонд планирует личную миссию для начала переговоров с Украиной по потенциальной программе помощи.

Сообщалось, что МВФ может немедленно предоставить около 1,4 миллиарда долларов экстренной помощи Украине. В частности, об этом неофициально обсуждалось на одном из исполнительных советов МВФ.

Источник: УНН
Теги: МВФ, война, Денис Шмыгаль
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