Генсек НАТО осудил "референдумы" на оккупированных территориях
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и осудил “референдумы”, которые проводит россия на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН.
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“Только что общался с Президентом Владимиром Зеленским, и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли принадлежат Украине”, – написал Генсек НАТО в Twitter.
Дополнение
Дипломатическая служба ЕС заявила, что организаторы незаконных "референдумов" в четырех областях Украины будут иметь последствия.
Только что говорил с президентом @ZelenskyyUa & дал понять, что #NATO союзники непоколебимы в нашей поддержке #Украина’s суверенитета & права на самооборону. Фиктивные референдумы, проведенные #Россией не имеют легитимности & и являются вопиющим нарушением международного права. Эти земли являются Украиной— Йенс Столтенберг (@jensstoltenberg) 27 сентября 2022
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