Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,24 -0,4279 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Выборы в Италии: политолог рассказала, изменится ли позиция нового правительства по войне в Украине и политике ЕС
Выборы в Италии: политолог рассказала, изменится ли позиция нового правительства по войне в Украине и политике ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5205

Генсек НАТО осудил "референдумы" на оккупированных территориях

Генсек НАТО осудил "референдумы" на оккупированных территориях

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОПУ

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и осудил “референдумы”, которые проводит россия на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН.

Цитата

“Только что общался с Президентом Владимиром Зеленским, и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли принадлежат Украине”, – написал Генсек НАТО в Twitter.

Дополнение

Дипломатическая служба ЕС заявила, что организаторы незаконных "референдумов" в четырех областях Украины будут иметь последствия.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.