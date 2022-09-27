Генсек НАТО осудил "референдумы" на оккупированных территориях

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и осудил “референдумы”, которые проводит россия на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН.

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“Только что общался с Президентом Владимиром Зеленским, и ясно дал понять, что союзники по НАТО непоколебимо поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, которые проводит россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли принадлежат Украине”, – написал Генсек НАТО в Twitter.

Дополнение

Дипломатическая служба ЕС заявила, что организаторы незаконных "референдумов" в четырех областях Украины будут иметь последствия.