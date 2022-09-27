Зеленский выступит сегодня на Совбезе ООН в связи с проведением "референдумов" на оккупированных территориях
Владимир Зеленский во время обращения в Генассамблеи ООН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит сегодня на Совбезе ООН в связи с проведением “референдумов” на оккупированных территориях. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Главы Государства Сергей Никифоров.
Детали
Выступление Президента будет посвящено незаконным “референдумам”, которые россия проводит на временно-оккупированных территориях Украины.
Дополнение
С 23 по 27 сентября на временно-оккупированных Луганской, Донецкой Херсонской и Запорожской областях прошли "референдумы" по присоединению к рф.
москва перенесла дату заседания совета федерации, на котором планировалось принять "законы о вхождении" временно-оккупированных территорий Украины в состав россии.
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