Владимир Зеленский во время обращения в Генассамблеи ООН

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступит сегодня на Совбезе ООН в связи с проведением “референдумов” на оккупированных территориях. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Главы Государства Сергей Никифоров.

Детали

Выступление Президента будет посвящено незаконным “референдумам”, которые россия проводит на временно-оккупированных территориях Украины.

Дополнение

С 23 по 27 сентября на временно-оккупированных Луганской, Донецкой Херсонской и Запорожской областях прошли "референдумы" по присоединению к рф.

москва перенесла дату заседания совета федерации, на котором планировалось принять "законы о вхождении" временно-оккупированных территорий Украины в состав россии.