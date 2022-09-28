Politico: Запад активизирует разведку для наблюдения за ядерным арсеналом рф

КИЕВ. 28 сентября. УНН. США и их союзники усиливают наблюдение за ядерными вооружениями россии, в первую очередь, по линии своих разведывательных служб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как отмечается, речь идет, в частности, о наращивании масштабов сбора данных спецслужбами Запада с использованием средств воздушной и космической разведки, операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

Politico пишет, что западная разведка пытается определить, возможно ли применение россией тактического ядерного оружия в Украине. Кроме того, акцент делается на наблюдении за Калининградской областью.

Один из источников из числа чиновников США говорит: американская разведка уверена, что россия не собирается идти на масштабное применение ядерного оружия против Украины или стран-членов НАТО.

Напомним

Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность применения россией ядерного оружия, подчеркнув, что к угрозам следует относиться серьезно.