Соединенное Королевство будет поддерживать Украину пока пути не потерпят поражение, — Трасс

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Премьер-министерша Соединенного Королевства Лиз Трасс в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна «никогда не признает попытки россии аннексировать суверенную территорию». Об этом сообщил спикер Даунинг-стрит, передает УНН.

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В своем заявлении пресс-секретарь Даунинг-стрит отметил, что Трасс подчеркнула «неуклонную поддержку Великобритании в свете фиктивных референдумов россии в Украине».

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«Премьер-министерша четко дала понять, что Соединенное Королевство никогда не признает попытки россии аннексировать суверенную территорию. Она повторила, что Украина может полагаться на поддержку Британии, пока президент путин не потерпит поражение», — добавили на Даунинг-стрит.

Во время телефонного разговора президент Зеленский приветствовал «решительную поддержку» Трасс, а премьер-министерша поблагодарила Зеленского за работу по обеспечению освобождения пяти британских граждан, удерживаемых поддерживаемыми россией доверенными лицами на востоке Украины.

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Напомним

Четыре оккупированные россией области Украины устроили псевдореферендумы о присоединении к рф. Опросы, которые противоречат международному праву, могут проложить путь к российской аннексии территорий.

Эти голоса являются незаконными, и Украина и западные страны повсеместно называют их «фальшивыми».