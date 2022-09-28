Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории, - Данилов

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Настоящее время" заявил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории, передает УНН.

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“Мы понимаем, что путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему.

Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали”, – сказал он.

Однако Данилов сказал, что не ожидает, что белорусские военные будут участвовать в возможной атаке.

Напомним

В Беларуси началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из воинских частей под Минском.