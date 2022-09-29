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Примем фундаментальные решения для страны: Данилов о повестке дня на срочном заседании СНБО

Примем фундаментальные решения для страны: Данилов о повестке дня на срочном заседании СНБО

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом в эфире "Говорит большой Львов" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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“Завтра, кроме заседания СНБО, Президент созывает Ставку Верховного Главнокомандующего. После этого состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать”, – отметил Данилов.

Дополнение

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: СНБО, война, Алексей Данилов
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