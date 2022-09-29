Примем фундаментальные решения для страны: Данилов о повестке дня на срочном заседании СНБО

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом в эфире "Говорит большой Львов" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Завтра, кроме заседания СНБО, Президент созывает Ставку Верховного Главнокомандующего. После этого состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решения будем принимать”, – отметил Данилов.

Дополнение

Как стало известно, Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.