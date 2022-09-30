путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российский президент владимир путин подписал указы о признании оккупированных Херсонской и Запорожской областей «независимыми территориями» после проведения там так называемых «референдумов», об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

После проведения "шоу псевдореферендумов" на временно оккупированных территориях Украины Херсонской и Запорожской областей, российский президент вечером подписал приказы, признающие их как «независимые территории».

РФ не контролирует эти области, регионы частично оккупированы российскими войсками. На оккупированных территориях россияне провели незаконные "референдумы".

Напомним

"Референдумы" были широко осуждены международным сообществом, а европейские страны и США назвали их "фикцией" и заявили, что они не будут признаны.

В 2014 году аналогичный референдум, проведенный после захвата Крымского полуострова Россией, был встречен с осуждением.