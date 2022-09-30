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"Без промедлений": Зеленский призвал ВР поддержать закон о национализации всех российских активов

"Без промедлений": Зеленский призвал ВР поддержать закон о национализации всех российских активов

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов на следующем заседании Верховной Рады поддержать законопроект о национализации всех российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Детали

По словам Зеленского, сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам россии, которые причастные к агрессивным шагам против Украины.

Цитата

"И одновременно обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений", – сказал президент.

Напомним

1 апреля 2022 года Верховная Рада одобрила закон №7169 о национализации имущества россиян и коллаборантов.

Источник: УНН
Теги: национализация, Владимир Зеленский
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